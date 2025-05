La tragedia di Luana svolta nel processo | titolari fra i testimoni

Durante il processo a Marco Cusimano, accusato di omicidio colposo per la morte di Luana D’Orazio, emergono nuove testimonianze dei titolari della fabbrica “Orditura srl” di Montemurlo. La tragedia, avvenuta il 3 maggio 2021 mentre la giovane lavorava sull’orditoio, si fa più chiara grazie a queste deposizioni, segnando una svolta nel procedimento giudiziario e aprendo nuove prospettive sulla responsabilità e le circostanze dell’incidente.

Prato, 25 maggio 2025 – Svolta nel processo ai carico del manutentore Mario Cusimano, accusato di omicidio colposo per la morte di Luana D'Orazio, la giovane di 22 anni uccisa dall'orditoio a cui stava lavorando il 3 maggio 2021 nella fabbrica "Orditura srl" di Montemurlo dove la ragazza lavorava come apprendista. Il giudice Santinelli (cambiato di recente in quanto Del Vecchio si è trasferita all'ufficio gip) ha ammesso la richiesta del pubblico ministero Vincenzo Nitti di richiamare come testimoni i titolari dell'orditura, Luana Coppini e il marito Daniele Faggi.

La tragedia di Luana, svolta nel processo: titolari fra i testimoni

