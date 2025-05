La tragedia della dottoressa Alaa al-Najjar | Nove figli uccisi in un raid israeliano

Il 12 maggio 2023, la dottoressa palestinese Alaa Al-Najjar, pediatra di 38 anni, ha perso nove figli in un raid israeliano a Khan Younis, Gaza. Mentre lavorava nell’ospedale Nasser, ha assistito alla distruzione e alla morte, tra cui i suoi figli. Quel giorno, lo sguardo dei sopravvissuti si è trasformato in un’immagine di dolore e perdita, simbolo delle atroci sofferenze civili causate dal conflitto.

Un venerdì come tanti altri nell’inferno di Gaza si è trasformato nel giorno piĂą buio per la dottoressa Alaa al-Najjar, pediatra 38enne dell’ospedale Nasser di Khan Younis. Mentre prestava le consuete cure ai piccoli pazienti feriti, non poteva immaginare che le ambulanze in arrivo trasportassero i corpi dei suoi stessi figli. La tragedia si è consumata quando un raid aereo israeliano ha colpito in pieno la sua abitazione, dove il marito Hamdi, anch’egli medico, era rientrato insieme ai loro dieci bambini dopo aver accompagnato la moglie al lavoro. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - La tragedia della dottoressa Alaa al-Najjar: “Nove figli uccisi in un raid israeliano”

