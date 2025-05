La Teoria dei Colori di Johann Wolfgang von Goethe tra luci ombre e sfumature

Johann Wolfgang von Goethe, nella sua "Teoria dei Colori" del 1810, sfida la visione di Newton, sostenendo che i colori nascono dall’interazione tra luci e ombre, piuttosto che dalla luce stessa. Egli vede la scienza come un’emanazione della poesia, esplorando le sfumature e le sfaccettature del fenomeno visivo, e attribuendo un ruolo centrale all’esperienza sensoriale e all’estetica nell’interpretazione dei colori.

«La scienza è uscita dalla poesia», afferma nella Metamorfosi delle piante Johann Wolfgang von Goethe. Un concetto rielaborato nel saggio La Teoria dei Colori, pubblicato nel 1810 a Tubinga. Nell’opera, l’autore si oppone alle tesi di Newton, sostenendo che non sia la luce a scaturire dai colori, ma il contrario. I colori, dunque, non potrebbero classificarsi come «primari», ma consisterebbero in un offuscamento della luce, o nell’interazione di questa con l’oscurità. Goethe sperimenta che una semplice parete bianca, da sola, non porterà mai alla scomposizione nei diversi colori attraverso il prisma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La Teoria dei Colori di Johann Wolfgang von Goethe, tra luci, ombre e sfumature

Leggi anche questi approfondimenti

Partito il corso gratuito per proprietari di cani: otto ore di teoria e pratica

Arezzo, 12 maggio 2025 – È ufficialmente partito il corso gratuito “In città con il mio amico a 4 zampe”, promosso dall’assessorato alle politiche per la tutela degli animali del Comune di Arezzo, in collaborazione con la sezione locale di Enpa.

Conceicao: “Milan, un orgoglio. Questi colori sono parte della storia italiana”

Il Milan, orgoglio del calcio italiano, ha scritto un'altra pagina della sua storica tradizione. Oggi, sotto la guida di Sérgio Conceição, la squadra è stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Tutti i colori della natura

Inizia oggi una nuova rubrica di LeccePrima: "La foto del giorno". Con orgoglio, condividiamo l'incantevole scatto di Lisa, una nostra lettrice, che cattura la bellezza dei colori della natura a Castro.

Altre fonti ne stanno dando notizia

I 10 migliori libri sulla teoria dei colori

Riporta notiziescientifiche.it: Tra i migliori libri riguardanti la teoria del colore su Amazon non si può non citare La teoria dei colori di Johann Wolfgang Goethe, un libro pubblicato nel 1810 dal noto letterato tedesco che in un ...

Goethe e la teoria dei colori

Si legge su totalita.it: per la generazione dei poeti del ‘900. [1] [1]Johan Wolfgang GOETHE, La teoria dei colori, a cura di Renzo Trocon, introduzione di Giulio Carlo Argan Milano, il Saggiatore, 1987, p. 7 ...

Il colore in fotografia: teoria, gestione e psicologia

Riporta osservatoriooggi.it: Nella fotografia, padroneggiare il colore vuol dire dirigere l'attenzione, raccontare storie e creare un legame particolare con chi osserva lo scatto. È interessante conoscere la teoria cromatica, la ...

Johann Wolfgang von Göthe, la teoria dei colori