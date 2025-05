La telefonata le scarpe le impronte Cosa ha fatto condannare Stasi e accusare Sempio

L'omicidio di Chiara Poggi ha scosso l'Italia, portando alla condanna di Alberto Stasi grazie a dieci indizi chiave. Tra questi, una telefonata cruciale, le scarpe e le impronte risultate fondamentali per l'accusa. I pm pavesi presentano anche un'ipotesi alternativa nella nuova inchiesta, sollevando interrogativi sulla verit√† dietro a uno dei casi pi√Ļ controversi della cronaca giudiziaria italiana.

🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La telefonata, le scarpe, le impronte. Cosa ha fatto condannare Stasi (e accusare Sempio)

Andrea Sempio, chi è l'amico del fratello di Chiara Poggi e perché è stato indagato (di nuovo): dalle scarpe alle telefonate, cosa sappiamo

Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è tornato sotto inchiesta per l'omicidio della giovane, avvenuto a Garlasco nel 2007.

