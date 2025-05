La talpa Marika affianca Iris Sprint a 20 metri al giorno | A fine anno alla Foster

Marika, la talpa, avanza di circa 20 metri al giorno con Iris Sprint e di 10 metri nella città, raggiungendo l'obiettivo a fine anno. Secondo il governatore Eugenio Giani, i tecnici di Rfi affermano che in alcuni giorni può perforare anche 20 metri. Marika lavora sotto terra, scava e sputa terra, contribuendo ai lavori di costruzione.

Nelle budella della città la talpa Marika mastica e sputa terra alla velocità di circa dieci metri al giorno. Ma, racconta il governatore Eugenio Giani, "i tecnici di di Rfi ci hanno spiegato che in alcuni giorni è in grado di farne addirittura venti". Ragion per cui, spiega il presidente della Regione, la fresa – un colosso di 1470 tonnellate, lunga 112 metri, e con un diametro di scavo pari a 9 e che porta il nome della figlia quattrordicenne di Salvatore Vella, direttore dei lavori – "a breve raggiungerà la gemella Iris, attualmente ferma alla Fortezza da Basso".