La superstite dell’Olocausto Edith Bruck | I soldati si ribellino a Netanyahu

Edith Bruck, superstite dell'Olocausto, lancia un appello ai soldati israeliani a ribellarsi contro il governo di Netanyahu. A 94 anni, la sua voce si leva contro l’orrore dei conflitti attuali, ispirata dalla tragedia di una pediatra palestinese che ha perso nove figli in un raid. In un momento di tensione, Bruck chiama a un'azione di disobbedienza e contestazione, chiedendo un cambiamento profondo e urgente.

"Ribellarsi, contestare il governo Netanyahu giorno e notte, disobbedire anche nell'esercito": Edith Bruck, 94 anni, reagisce così alle notizie che arrivano da Gaza, all'orrore che cresce. Signora Bruck, una pediatra palestinese ha perso nove dei suoi dieci figli in un raid dell'esercito israeliano. "È terribile. Quello che accade a Gaza è molto, molto doloroso per me, e credo che sia lo stesso per tutti. Benjamin Netanyahu sta provocando uno tsunami di antisemitismo, perché tutti identificano gli ebrei con il governo israeliano. Ma la maggioranza degli ebrei e degli israeliani non è assolutamente d'accordo col governo Netanyahu"...