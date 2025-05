La strada che voleva il cestino dell' immondizia alla fine Palazzo Vecchio glielo mette FOTO

Dopo molte segnalazioni, finalmente un cestino dell'immondizia è stato installato in via Vittorio Emanuele II, all’incrocio con via del Romitino, zona frequentemente criticata per la mancanza di contenitori per i rifiuti. Sono voluti tempi e persistenze, ma i residenti possono ora usufruire di un servizio più efficiente. Questa modifica rappresenta un passo importante verso il miglioramento della vivibilità in una delle aree più trascurate della città.

Ce n'è voluto, ma alla fine i residenti hanno avuto un cestino dell'immondizia. Siamo in via Vittorio Emanuele II, all'incrocio con via del Romitino. Una zona dove molti residenti lamentano appunto l'assenza di cestini, un'assenza sempre maggiore - anche in altre parti di città - che arriverebbe. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - La strada che voleva il cestino dell'immondizia, alla fine Palazzo Vecchio glielo mette / FOTO

