La stagione che verrà Dirigenza Robur al lavoro Il primo nodo è l’allenatore

Mentre la Robur Siena ripensa con emozione alla storica promozione in Serie A, la dirigenza è già al lavoro per preparare la stagione 2025/2026 in Serie D. Il primo nodo da risolvere rimane l’allenatore, mentre il club si concentra nel gettare solide fondamenta per un futuro ambizioso, dopo la caduta in Eccellenza e la successiva risalita. La passione e la determinazione dei bianconeri sono pronte a ripartire.

Mentre la Siena bianconera, ieri, si è commossa riguardando le immagini della storica promozione della Robur in Serie A, l'attuale dirigenza è al lavoro per gettare le basi della nuova stagione, la Serie D 20252026. Una categoria, la quarta, ritrovata dopo la caduta in Eccellenza e la pronta risalita e che la nuova proprietà svedese, per voce del presidente Bodin e del direttore sportivo Simone Guerri, vuole lasciarsi alle spalle nel più breve tempo possibile. Stabilito che il ritiro si terrà in terra senese e che il quarter generale sarà di nuovo l'Acquacalda, benché la società si stia guardando intorno per trovare un'alternativa, la certezza, stando alle dichiarazioni dello stesso Guerri è che il prossimo campionato vedrà all'opera una Robur più giovane, rispetto a quella protagonista nell'ultimo torneo.

