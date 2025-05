La squadra dei ragazzi rifugiati cinque mesi per un sogno ma loro hanno già vinto | È un progetto di crescita un piacere vederli insieme

La squadra di ragazzi rifugiati ha trascorso cinque mesi finora con entusiasmo e determinazione, perseguendo un sogno. È un progetto di crescita e integrazione, promosso dall’Associazione Francesco Realmonte Ets a Milano. Dopo questa avventura, il percorso si conclude con un momento emozionante, simbolo del successo nel sostegno all’apprendimento linguistico e alle competenze pratiche, dimostrando che hanno già vinto nel loro cammino verso una nuova vita.

Milano – Un progetto straordinario, un’avventura durata cinque mesi e oggi la fine del percorso con un momento emozionante per l’Associazione Francesco Realmonte Ets, che sostiene giovani rifugiati nel loro cammino di integrazione attraverso l’apprendimento della lingua, di competenze pratiche e lo sport. Dal 25 gennaio 2025, giorno in cui è ufficialmente nata la squadra Real Refugees Realmonte, a oggi 25 maggio 2025, quando all’Allianz Stadium di Torino si giocherà la Partita del Cuore, a conclusione dell’iniziativa denominata Acsi Football League. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La squadra dei ragazzi rifugiati, cinque mesi per un sogno (ma loro hanno già vinto): “È un progetto di crescita, un piacere vederli insieme”

Contenuti che potrebbero interessarti

San Giovanni Incarico, auto finisce in un canale: salvi per miracolo cinque ragazzi

Questa sera a San Giovanni Incarico, cinque giovani - alcuni minorenni - hanno rischiato la vita quando la loro auto, una Fiat Punto, è finita in un canale a Colle Tronco.

Juve a caccia della Champions, la spinta dei senatori nella chat di squadra: «Dai ragazzi, dipende da noi». Il retroscena della Gazzetta

La Juventus è in piena corsa per la Champions League, e i senatori della squadra stanno dando un'importante spinta morale.

San Giovanni Incarico, auto finisce in un canale: salvi per miracolo cinque ragazzi

Una serata che avrebbe potuto avere esiti tragici si è conclusa con un miracolo a San Giovanni Incarico.

Approfondimenti da altre fonti

Giochi paralimpici Parigi 2024: presentata la squadra internazionale rifugiati

Scrive agensir.it: Per la prima volta dalla creazione della squadra paralimpica di rifugiati è stato selezionato anche un’atleta residente in Italia. Si tratta di Amelio Castro, scherma in carrozzina, che una ...

Ragazzi bloccati dal maltempo in rifugio su Appennino modenese

Segnala msn.com: Sul posto si è recata una squadra Saer composta da cinque ... il rifugio i soccorritori hanno dovuto utilizzare gli sci da alpinismo. Non risulterebbero problemi sanitari per i quattro ragazzi.

Olimpiadi di Rio2016: la squadra dei rifugiati. Gareggiano in nome della pace e dell'accoglienza