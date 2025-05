La settimana di Dossier | la droga ordinata con una videochiamata il caso Pnrr che agita il Policlinico

La settimana di dossier rivela l'intenso traffico di droga tra Sperone e Brancaccio, ordinata tramite videochiamate su WhatsApp. I pusher sono attivi anche in vacanza, con telefoni funzionanti ovunque. Il caso PNRR scuote il Policlinico. Sandr Figliuolo ricostruisce i retroscena del blitz che ha portato a 22 arresti, evidenziando un business florido e radicato nel quartiere.

