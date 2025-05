La serie Magic | The Gathering di Netflix riceve finalmente un aggiornamento

La serie animata di Magic: The Gathering su Netflix torna in aggiornamento, portando nuove emozioni ai fan. Con un intervento importante dello sceneggiatore e produttore Terry Matalas, noto anche per Vision Quest della Marvel, la trasmissione promette un’evoluzione significativa. L’atteso miglioramento segna un passo fondamentale per questa produzione, alimentando l’entusiasmo e la curiosità di tutti gli appassionati del gioco di carte collezionabili.

L’attesissima serie animata di Netflix basata sul popolare gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering ha ricevuto un aggiornamento significativo dallo sceneggiatore e produttore esecutivo Terry Matalas, noto anche per essere al lavoro su Vision Quest della Marvel. Intervenendo al podcast The Sackhoff Show, Matalas ha dichiarato che la serie, in fase di sviluppo da diversi anni, ha completato tutte le sceneggiature e ora sta entrando nella fase di casting. Ha sottolineato che il progetto sarà in CGI, una scelta fatta perché l’animazione è considerata il modo più efficace per rappresentare i vasti e variegati mondi e piani di esistenza inerenti all’universo di Magic: The Gathering, che sarebbero proibitivi da realizzare in televisione senza un budget enorme. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La serie Magic: The Gathering di Netflix riceve finalmente un aggiornamento

Contenuti che potrebbero interessarti

Magic: the gathering svela nuove storie e amplia l’universo del gioco

Magic: The Gathering arricchisce il suo universo con nuove storie e espansioni, confermandosi come leader nei giochi di carte collezionabili.

Probabili Formazioni Serie A 2024/2025, la guida alla 36ª Giornata

Con l'inizio della Serie A 2024/2025 il 17 agosto 2024, i fantallenatori sono pronti a schierare le loro formazioni per affrontare una nuova entusiasmante stagione.

Allenatori di Serie A 2025 – 2026: le previsioni per le panchine delle big

Con la stagione 2024-2025 agli sgoccioli, è tempo di focalizzarsi sulle panchine delle big di Serie A per il 2025-2026.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Magic: The Gathering, le ultime novità sulla serie di Netflix faranno la gioia dei fan

Lo riporta serial.everyeye.it: Scoprite tutte le ultime novità relative alla serie tv di Magic in sviluppo presso Netflix: lo showrunner a tutto spiano!

Novità entusiasmanti sulla serie animata di Magic: The Gathering in arrivo su Netflix

Da ecodelcinema.com: La serie animata di *Magic: The Gathering* su Netflix, guidata da Terry Matalas, promette un'esperienza visiva unica in CGI, esplorando le complesse dimensioni del celebre gioco di carte.

Magic the Gathering, il gioco di carte diventa un film e una serie tv

Segnala msn.com: un nuovo film in arrivo e non è tutto Magic L'Adunanza si trasforma in film e serie tv Magic the Gathering è uno dei più amati giochi di carte collezionabili al mondo, popolarissimo in fiere ...