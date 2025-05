La serie A è finita | Juve in Champions col brivido Roma in EL e Lazio fuori dall' Europa Lecce e Parma salve in B Venezia ed Empoli

L'ultima giornata di campionato di Serie A ha regalato emozioni e colpi di scena. La Juventus, dopo una sofferenza inaspettata, conquista il pass per la Champions League vincendo 3-2 contro il Venezia, retrocesso in B. La Roma, nonostante il successo per 2-0 sul Torino, si piazza in Europa League, mentre la Lazio rimane esclusa dalle competizioni europee. Lecce e Parma festeggiano la salvezza, mentre l’Empoli saluta la massima serie.

Ultima giornata di campionato ricca di emozioni e verdetti definitivi per la Serie A. La Juventus soffre più del previsto ma conquista il pass per la prossima Champions League vincendo 3-2 al Penzo contro un Venezia che retrocede in B. Alla Roma non basta il successo per 2-0 sul campo del Torino per agganciare il quarto posto: i giallorossi si devono accontentare dell'Europa League. La Fiorentina,...

