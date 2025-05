La scuola di Brancaccio in marcia per Padre Puglisi La preside Randazzo | Il suo impegno anima il nostro operato

La scuola di Brancaccio celebra Don Pino Puglisi con una marcia silenziosa, guidata dalla preside Randazzo e dall'Istituto che porta il suo nome. Le sue parole, “E se ognuno fa qualcosa, si può fare molto”, ispirano il percorso di memoria e impegno nel quartiere. Un gesto di rispetto e di testimonianza, che rinnova l’importanza di valori quali solidarietà, memoria e impegno civile.

Le parole di Don Pino Puglisi "E se ognuno fa qualcosa, si può fare molto" scandiscono il tempo di una marcia silenziosa e intesa condotta per le vie del quartiere Brancaccio a Palermo, dall'Istituto comprensivo che porta il suo nome. Un corteo che attraversa i luoghi della sua vita e della memoria nel dodicesimo anniversario della beatificazione.

L'istituto comprensivo Padre Puglisi di Brancaccio