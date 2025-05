La Russa e le carceri Bisogna intervenire

Il sovraffollamento delle carceri italiane peggiora, richiedendo interventi urgenti. Ignazio La Russa, presidente del Senato e leader di Fratelli d’Italia, ha recentemente espresso preoccupazione sul problema, sorprendendo per le sue parole in un contesto spesso meno garantista. La situazione critica richiede azioni immediate per migliorare le condizioni detentive e ridurre il sovraffollamento, garantendo il rispetto dei diritti dei detenuti.

Firenze, 25 maggio 2025 – Il sovraffollamento delle carceri va sempre peggio ha detto Ignazio La Russa, che nei giorni scorsi ha pronunciato parole sorprendenti sul tema. Il presidente del Senato, uno dei leader di Fratelli d’Italia, partito non esattamente garantista, sembra aver fatto quasi una scelta di campo: «Ho parlato con il presidente Meloni, che mi ha dato contezza che vi è un progetto preciso da parte di questo governo, che però ha dei tempi, non è che da un giorno all’altro puoi risolvere un problema». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Russa e le carceri. “Bisogna intervenire”

