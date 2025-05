La riorganizzazione del 118 Salviamo la vita ai cittadini ogni decisione passi da noi

La Federazione Cisl Fp Umbria e Cisl Medici sottolineano che il servizio 118 è fondamentale per salvare vite e non un costo. La riorganizzazione deve avvenire attraverso un confronto diretto con la Regione, evitando scorciatoie. La corretta gestione del servizio di emergenza-urgenza è essenziale per tutelare la salute dei cittadini, come affermato a Perugia il 25 maggio 2025.

Perugia, 25 maggio 2025 – Il Servizio di e mergenza-urgenza 118 non è un costo, ma un baluardo che protegge la vita dei cittadini. E ogni ipotesi di riorganizzazione deve passare dal confronto diretto con la Regione, senza scorciatoie. A dirlo le Federazioni Cisl Fp Umbria e Cisl medici Umbria, dopo gli incontri con tutti i lavoratori del settore (medici, infermieri, autisti e operatori socio-sanitari) che hanno ribadito un principio fondamentale: “Qualsiasi modifica del servizio deve mettere al centro il benessere del cittadino e valorizzare le competenze indispensabili dei professionisti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La riorganizzazione del 118. “Salviamo la vita ai cittadini, ogni decisione passi da noi”

Leggi anche questi approfondimenti

Riorganizzazione 118, il sindacato Nursind contrario: "Si estende il modello emiliano"

Il sindacato Nursind della Romagna, rappresentante degli infermieri di Rimini, Cesena, Forlì e Ravenna, si oppone fermamente alla riorganizzazione del servizio 118.

L'équipe del 118 di Chieti premiata per l'efficienza nella gestione dell’ictus

L’équipe del 118 di Chieti è stata premiata con il prestigioso Premio “Diamond” per l'eccellenza nella gestione dell'ictus.

TikTok adesso dà vita alle foto: l’Intelligenza artificiale è sempre più integrata nei social

TikTok ha rivoluzionato il modo di vivere le immagini, introducendo AI Alive, uno strumento innovativo che trasforma foto statiche in video animati.

Se ne parla anche su altri siti

La riorganizzazione del 118. “Salviamo la vita ai cittadini, ogni decisione passi da noi”

Come scrive msn.com: La Cisl suona la sveglia alla Regione: “Serve un confronto diretto con gli operatori che conoscono le criticità reali del servizio. No al semplice contenimento dei costi” ...

Polizia, carabinieri e 118 salvano la vita a un 37enne a Verghereto

Lo riporta www3.saturnonotizie.it: Il pronto intervento di polizia, carabinieri e 118 salvano la vita a un 37enne nella zona di Verghereto in provincia di Forlì-Cesena. Tutto è cominciato con la chiamata al 112, numero unico per le ...

Balzanelli (118): “il Primo Soccorso nelle scuole è una rivoluzione culturale che salverà la vita a 20mila persone”

Si legge su primapress.it: “L’Italia non poteva restare indietro in quella che è un’azione tesa a ridurre drasticamente il numero delle morti evitabili attuando una manovra salvavita in attesa dell’arrivo del soccorso medico ...

il pompiere paura non ne ha video originale inno vigili del fuoco