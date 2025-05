La rabbia milanista davanti a Casa Milan

Centinaia di tifosi milanisti si sono radunati davanti a Casa Milan, in zona Portello, esprimendo rabbia e insoddisfazione verso la dirigenza. Chiedono un cambiamento radicale, coinvolgendo sia i vertici societari sia lo spogliatoio, in vista del prossimo campionato. La protesta riflette la delusione per la situazione attuale del club e la volontà di rivendicare un futuro migliore per il Milan.

Centinaia di tifosi si sono radunati davanti a Casa Milan, a Milano in zona Portello, per contestare la dirigenza milanista e reclamare un cambiamento radicale, dai vertici societari allo spogliatoio in vista del prossimo campionato

"Andate a casa": la protesta dei tifosi del Milan sfocia in contestazione aperta

Secondo informazione.it: Migliaia di tifosi del Milan hanno dato voce alla loro rabbia in una giornata che ha unito la contestazione in sede alla protesta simbolica a San Siro . Davanti a Casa Milan , già dal primo pomeriggio ...

Casa Milan assediata dal dissenso: altri due striscioni contro la proprietà

Segnala msn.com: Il malcontento dei tifosi del Milan non è più solo un sussurro di fondo. È diventato coro, rabbia, striscioni e appuntamenti. Mentre la squadra si prepara ad affrontare il Monza, sabato pomeriggio la ...

