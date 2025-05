la protezione civile cresce successo del corso base ecco 40 nuovi volontari

La Protezione Civile di Umbertide annuncia il successo del corso base, con oltre 40 nuovi volontari di diverse età. Organizzato dalla Prociv, presieduta da Gabriele Lisetti, il corso ha attirato molte persone desiderose di contribuire al volontariato. Questi nuovi volontari rafforzano un’organizzazione apprezzata e riconosciuta, pronti a intervenire in situazioni di emergenza, dimostrando il crescente impegno della comunità nel supporto alla protezione civile.

Tanta voglia di volontariato, da vivere in una delle organizzazioni oggi prestigiose e apprezzate: la Protezione civile. Più di quaranta umbertidesi, di tutte le età hanno partecipato al corso base per diventare volontari organizzato dalla Prociv, da anni presieduta da Gabriele Lisetti. Il corso si è svolto nella sede del Gruppo comunale in via Pian di Botine a cura degli esperti del Centro operativo Prociv di Foligno. La prova pratica conclusiva del corso si terrà a a giugno. Il presidente Lisetti è davvero soddisfatto: "C’è stata una grande partecipazione – dice – e per questo motivo siamo molto contenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it