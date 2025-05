La protesta dei milanisti per cacciare la dirigenza della società | Andate a casa

I tifosi del Milan si sono mobilitati in una protesta vibrante contro la dirigenza, iniziata con un corteo e cori per le strade di Milano. La contestazione è culminata con fischi ai giocatori e l’iconica scritta “Go home” sui seggiolini di San Siro, dove i tifosi si sono seduti per 15 minuti. Una presa di posizione decisa per chiedere cambiamenti e il cambio della leadership societaria.

Prima la protesta fuori da Casa Milan, poi un corteo per le strade di Milano con cori contro la dirigenza. Infine, i fischi ai giocatori e la contestazione a San Siro, dove i tifosi del "Diavolo" si sono seduti sui seggiolini formando la scritta "Go home", per poi lasciare lo stadio 15 minuti.

