La Promessa Anticipazioni Spagnole | Leocadia Mostra Il Suo Vero Volto!

Leocadia torna alla carica e semina il panico a La Promessa. Scontri familiari, accuse inaspettate e amori tormentati infiammano il prossimo episodio. A La Promessa, i nodi iniziano a venire al pettine. Domani, la tensione salirà alle stelle quando Leocadia, con fare deciso e autoritario, prenderà in mano la situazione e si scontrerà con Ángela. Quest’ultima, ormai sempre più certa che la madre stia tramando qualcosa, sentirà crescere dentro di sé il timore che il ritorno di Leocadia a palazzo non sia affatto casuale. Nel frattempo, Pía e Curro sono ancora scossi dall’incontro con Rufino. Il pensiero che l’uomo sia in possesso del fazzoletto con il ricamo de La Promessa li mette in allerta... 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it