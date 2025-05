La Promessa anticipazioni da lunedì 26 maggio a domenica 1giugno 2025 | Cruz blocca le nozze segrete tra Manuel e Jana

Nelle anticipazioni de La Promessa, da lunedì 26 maggio a domenica 1 giugno 2025, le nozze segrete tra Jana e Manuel subiscono una brusca interruzione: Cruz Ezquerdo scopre il loro piano e si oppone fermamente a questo matrimonio clandestino. Con il tempo che stringe, Manuel è costretto a prendere una decisione audace, affrontando le conseguenze della sua scelta in un clima carico di tensione e passione.

Niente da fare per Jana Exposito e Manuel de Lujan. Nelle prossime puntate de La Promessa, i due innamorati cercano di sposarsi in gran segreto, ma Cruz Ezquerdo scopre tutto quanto e scopre la loro unione a pochi minuti dalla nozze. Imprevisto che spinge Manuel a sfidare apertamente alla madre: il marchesino confessa infatti a tutti i familiari che ama Jana ed è disposto a tutto per sposarla. Intenzione che infastidisce anche Alonso, che appoggia l'idea di Cruz di allearsi per separare per sempre il figlio dalla domestica. Maggiori info nelle trame che seguono. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19...