La Promessa anticipazioni 26 maggio | Amelia intima a Vera di tornare a casa o restituire il denaro

Nella puntata di domani, 26 maggio, de "La Promessa", tensioni e colpi di scena si intensificano. Amelia affronta Vera, intimandole di tornare a casa o restituire il denaro. Nel frattempo, Pia si sente finalmente libera di riabbracciare suo figlio Diego. Non perdere questo emozionante episodio della soap opera spagnola, in onda alle 19:40 su Rete 4! Ecco cosa ci attende...

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani: La giovane non vuole tornare a casa e affronta la duchessa, Pia si sente finalmente libera di rivedere suo figlio Diego. La Promessa torna su Rete 4 domani, lunedì 26 maggio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Mentre Don Alonso e Cruz si allontanano sempre di più, la marchesa complotta per separare Manuel da Jana e mandare via Catalina. La soap spagnola è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto dell'episodio precedente Don Romulo ha confessato a Burdina che Pia è ancora viva e subito dopo ha dovuto rispondere alle domande incalzanti del sergente, spiegandogli di aver nascosto Pia per proteggerla dalle violenze di Gregorio... 🔗 Leggi su Movieplayer.it