La Promessa 25 maggio 2025 | indagini sul matrimonio segreto di Jana e Manuel con Don Romulo e il quaderno di Maria

Il 25 maggio 2025, l’episodio de La Promessa rivela indagini sul matrimonio segreto di Jana e Manuel con don Rómulo, e il quaderno di Maria. Colpi di scena e rivelazioni coinvolgono i personaggi, tra cui Cruz e Petra, che cercano di scoprire i piani nascosti dei protagonisti, portando a un episodio ricco di suspense e mistero.

L'episodio de La Promessa in onda il 25 maggio 2025 promette colpi di scena e rivelazioni che coinvolgono i protagonisti della soap. In questa puntata, un intreccio intrigante avrà al centro la ricerca di informazioni sui piani segreti di Jana e Manuel, mentre personaggi come Cruz e Petra si cimenteranno in una sottile indagine per scoprire la verità.

La Promessa, anticipazioni da lunedì 19 a domenica 25 maggio 2025: Gregorio viene ritrovato morto

Le anticipazioni de La Promessa dal 19 al 25 maggio 2025 rivelano un nuovo mistero: Gregorio Castillo viene trovato morto, ucciso con un colpo di pistola.

La Promessa Anticipazioni dal 25 al 31 maggio 2025 Cruz impedisce le nozze di Jana e Manuel

Dal 25 al 31 maggio 2025, "La Promessa" su Canale5 ci riserva emozioni e colpi di scena. Cruz si oppone con determinazione alle nozze di Jana e Manuel, mettendo a rischio il loro amore.

La Promessa su Rete4: tradimenti, quaderni segreti e matrimoni annullati dal 25 al 31 maggio 2025

Dal 25 al 31 maggio 2025, su Rete4 va in onda una settimana intensa de "La Promessa", tra tradimenti, misteri, quaderni segreti e matrimoni annullati.

