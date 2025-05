La Polizia di Stato al Grandemilia per la giornata dei bambini scomparsi

La Polizia di Stato al Grandemilia di Modena partecipa alla Giornata Internazionale dei bambini scomparsi, istituita dall'ONU in memoria di Etan Patz. Ieri mattina, presso il centro commerciale “La Rotonda”, sono stati organizzati momenti di sensibilizzazione e incontri per ricordare i piccoli scomparsi e promuovere la tutela dei minori. Un gesto di vicinanza e solidarietà per rafforzare l’impegno nella prevenzione e nella ricerca.

Oggi si celebra la Giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in memoria di Etan Patz, il bambino scomparso a New York nel maggio del 1979, all'età di 6 anni. Ieri mattina presso il centro commerciale "La Rotonda" a Modena, la...

La Polizia di Stato in piazza per la Giornata internazionale dei bambini scomparsi

In occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi, celebrata in memoria di Etan Patz, la Polizia di Stato ha allestito una piazza dedicata alla sensibilizzazione.

La Toscana celebra la Giornata della polizia locale

La Toscana celebra con orgoglio la Giornata della Polizia locale. Il 16 maggio 2025, presso il Teatro Niccolini di Firenze, si terrà la prima edizione di questa importante manifestazione, commemorando il 50° anniversario dell'approvazione della prima legge sulla polizia locale, avvenuta il 16 maggio 1975.

Giugliano: dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione. Arrestato dalla Polizia di Stato

Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato ha arrestato un 34enne di origini bosniache a Napoli, condannato a scontare oltre 4 anni di reclusione per associazione a delinquere e furti commessi tra il 2020 e il 2021.

La polizia di stato a civitanova marche per la giornata internazionale dei bambini scomparsi

Da gaeta.it: La polizia di stato a Civitanova Marche promuove la campagna "Una vita da social" per sensibilizzare su bambini scomparsi, cyberbullismo e sicurezza online con incontri e materiali informativi in piaz ...

A Civitanova celebrata la giornata regionale Polizia locale

Scrive ansa.it: C'è chi ha salvato una vita e chi ha smascherato una truffa ai danni di un anziano, riuscendo anche a recuperare il denaro sottratto. (ANSA) ...

Marche, oggi si è svolta la giornata della Polizia locale

Segnala msn.com: C’è chi ha salvato una vita e chi ha smascherato una truffa ai danni di un anziano, riuscendo anche a recuperare il denaro sottratto. Sono solo alcune delle ...

