La pizza napoletana di Enzo Piedimonte arriva in centro a Messina | ecco il nuovo progetto a due passi dal Duomo

Enzo Piedimonte, maestro pizzaiolo, apre un nuovo locale nel cuore di Messina, a due passi dal Duomo. Il progetto porta in centro la vera pizza napoletana, con specialità da asporto e street food d'autore. Un angolo di tradizione e gusto, ideale per chi cerca sapori autentici nello scenario vivo della città dello Stretto.

Il maestro pizzaiolo inaugura un nuovo locale nel cuore della città dello Stretto. Pizza da asporto e street food d'autore

Enzo Piedimonte