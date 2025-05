La Piadineria arriva in piazza Duomo

La Piadineria sta per approdare in Piazza Duomo a Trento, segnando una nuova apertura della celebre catena. Tra campagne sui social e ricerche di personale, sembra ormai certo il suo arrivo in città , affiancando il già esistente locale nel quartiere Le. Un’iniziativa che promette di portare i sapori autentici della piadina anche nel cuore di Trento, arricchendo l’offerta gastronomica locale e creando nuovi punti di riferimento per gli amanti della cucina romagnola.

Sta per aprire un nuovo locale della catena La Piadineria a Trento? A quanto pare, sì: tra pubblicitĂ sui social e ricerche di figure professionali, la direzione pare proprio quella. La location Un nuovo locale della catena, quindi, pare pronto ad affiancare in cittĂ quello del quartiere Le. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - La Piadineria arriva in piazza Duomo

