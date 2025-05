La pelletteria si rilancia con la boutique Sapaf | Qui il cuore mondiale della manifattura del lusso

La pelletteria si rilancia con la nuova boutique SAPAF, rappresentando il cuore mondiale della manifattura del lusso. In piena crisi del settore, Andrea Calistri cerca di risollevare il comparto con questa iniziativa. La prima boutique, inaugurata a Scandicci alla presenza della sindaca Claudia Sereni, segna un passo importante per l’azienda di pelletteria, con ambizioni di espansione futura.

In una fase di crisi profonda della pelletteria, Andrea Calistri (in foto) con la sua Sapaf prova a rilanciare. È stata inaugurata ieri, alla presenza della sindaca di Scandicci, Claudia Sereni, la prima boutique dell’azienda di pelletteria che fa base a Scandicci. La boutique è la prima di una più ampia rete che l’azienda punta a consolidare. La novità è lo spazio interattivo all’interno. Grazie alla collaborazione con Copyworld, sono stati installati supporti multimediali attraverso i quali i clienti possono personalizzare la propria borsa, scegliendone la forma e il colore del corpo e dei dettagli, vedere il prototipo e ordinarla per riceverla direttamente a casa, in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La pelletteria si rilancia con la boutique Sapaf: "Qui il cuore mondiale della manifattura del lusso"

