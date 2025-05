La pausa necessaria di Billy Joel per motivi di salute

Billy Joel ha deciso di prendersi una pausa per motivi di salute, annunciando l'annullamento di alcuni concerti programmati. Il celebre cantautore ha deciso di mettere la salute al primo posto, sospendendo temporaneamente le esibizioni per recuperare. La decisione è stata comunicata ai fan attraverso i media, sottolineando l'importanza di prendersi cura di sé. I concerti cancellati saranno probabilmente riprogrammati in futuro, una volta migliorata la condizione di Billy Joel.

Il celebre cantautore affronta un problema di salute e annuncia l'annullamento dei concerti.

Billy Joel cancella tutti i concerti fino al 2026 a causa di un disturbo cerebrale: “Sono molto dispiaciuto”

Billy Joel annuncia la cancellazione di tutti i concerti fino al 2026 a causa di un disturbo cerebrale, l'idrocefalo normoteso.

“Ho un disturbo neurologico. Compromessi udito, vista ed equilibrio”: Billy Joel cancella tutti i concerti in programma tra 2025 e 2026. Preoccupazione tra i fan

Billy Joel, 76 anni, annulla tutti i concerti tra il 2025 e il 2026 a causa di problemi di salute legati a un accumulo di liquidi nel cervello, che compromette udito, vista ed equilibrio.

Billy Joel e la malattia rara: «Ho l'idrocefalo normoteso, problemi a udito e vista». Annullati concerti e tour. Cosa è la patologia

Billy Joel ha rivelato di essere affetto da idrocefalo normoteso, una malattia neurologica rara che causa problemi di udito e vista.

Billy Joel: “Ho un disturbo neurologico. Compromessi udito e vista”. Cancellati i concerti

Billy Joel annulla i concerti a causa di un problema neurologico.

Billy Joel annulla il tour: che cos'è la malattia che lo ha fermato

Il Piano Man interrompe i concerti in USA, Canada e UK per un disturbo neurologico subdolo e poco conosciuto. I medici: "Si può curare"

Billy Joel annulla tutti i concerti in programma per problemi di salute legati a idrocefalo normoteso

Billy Joel sospende la tournée in Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna a causa di un disturbo neurologico, l'idrocefalo normoteso, che compromette udito, vista ed equilibrio; fan e colleghi esprimono sostegno.

