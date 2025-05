La Parola e la Voce | alla Reggia di Caserta un viaggio nella canzone napoletana

La Cappella Palatina della Reggia di Caserta ospiterà sabato 31 maggio alle ore 17.30 l’evento “La Parola e la Voce – Storia della canzone napoletana… e oltre…”, un coinvolgente viaggio nel cuore della musica partenopea. Un’occasione unica per scoprire le radici e le evoluzioni di un patrimonio culturale che ha affascinato generazioni, attraverso parole, melodie e emozioni che hanno reso Napoli simbolo della canzone italiana nel mondo.

Sarà la suggestiva Cappella Palatina della Reggia di Caserta a fare da cornice, sabato 31 maggio alle ore 17.30, all'evento "La Parola e la Voce – Storia della canzone napoletana. e oltre.", un viaggio artistico e culturale nel cuore della tradizione musicale partenopea.

