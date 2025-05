La Palestina deve essere libera | nuova manifestazione in centro storico

La Palestina deve essere libera: questo il messaggio forte e chiaro del Collettivo Studentesco per la Palestina, che domenica pomeriggio ha organizzato una manifestazione nel centro storico. I manifestanti hanno scelto di alzare la voce contro il grave deterioramento delle condizioni di vita dei palestinesi, in un momento significativo, a pochi giorni dalla commemorazione del 77esimo anniversario della Nakba, ovvero l’espulsione forzata di migliaia di persone nel 1948.

Il Collettivo Studentesco per la Palestina ha manifestato domenica pomeriggio in centro storico per denunciare "un gravissimo peggioramento delle condizioni delle palestinesi". "Pochi giorni fa vi è stata la commemorazione del 77esimo anniversario della Nakba – ovvero l'espulsione forzata di...

I Patagarri volevano cantare ‘Palestina Libera’ al Primo Maggio ma hanno sbagliato canzone

Secondo msn.com: Diversamente non poteva essere per il gruppo jazz uscito ... “Se i Patagarri cercavano davvero giustizia, lo slogan ‘Palestina libera’ avrebbe dovuto concludersi con ‘da Hamas'”.

Libera musica nella Palestina occupata

Segnala nena-news.it: E in Palestina lo è due volte: lo è delle imposizioni del mercato ma anche del senso del dovere. I musicisti, come gli artisti in generale, sentono di dover utilizzare la loro ... Per liberarti, ...

ASCARI (M5S): BASTA DIRE ‘PALESTINA LIBERA’ PER ESSERE ATTACCATI

Come scrive politicamentecorretto.com: Anche qui. Anche ora. Siamo un Paese che vende armi ma criminalizza chi invoca la libertà delle vittime, un Paese che ha perso ogni senso di giustizia. E allora non resta che ripeterlo ancora. Più ...

Gaza, il sit-in davanti Montecitorio durante votazioni mozioni: "Palestina libera"