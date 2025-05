La notte nel cuore | trama cast e puntata della nuova fiction turca di Canale 5

La notte nel cuore è la nuova fiction turca di Canale5, in onda dal 25 maggio alle 21.20. La serie narra la storia di Nuh e Melek, gemelli cresciuti con la nonna, che intraprendono un viaggio alla ricerca della madre che li ha abbandonati. Un affascinante mix di emozioni e mistero, questa serie promette coinvolgimento e suspense. Continua a leggere per scoprire trama, cast e puntate.

"La Notte nel Cuore" (Siyah Kalp) è una nuova serie turca in arrivo su Canale 5, ambientata nella suggestiva cornice della Cappadocia.

"La Notte nel Cuore" è una nuova serie evento di Canale 5, in prima visione dal 25 maggio. Prodotta in Turchia, racconta la storia di una donna che, dopo aver avuto due figli, decide di cambiare vita a causa di un passato doloroso.

