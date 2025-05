La Notte nel Cuore replica su La5 | quando rivedere le repliche della serie tv turca

La serie turca "La Notte nel Cuore", conosciuta come "Siyah Kalp", arriva in replica su La5, offrendo l'opportunità di rivedere le emozionanti avventure dei suoi protagonisti. Prodotta dagli stessi autori di "Terra Amara", la serie presenta un cast di talenti, tra cui Dermanc?o?lu e Polat. Scopri quando rivedere le repliche in tv e streaming, e lasciati coinvolgere dalla storia di Nuh e delle sue complesse relazioni.

La Notte nel Cuore replica in tv e in streaming. Debutta su Canale 5 “La Notte nel Cuore” serie tv turca conosciuta con il titolo Siyah Kalp, dagli stessi produttori di Terra Amara, dizi-cult con cui «La notte nel cuore» condivide due attori: Dermanc?o?lu (Behice) e Polat (Gaffur). La storia di Nuh e Melek, due gemelli abbandonati dalla madre Sumru Sansalan poco dopo la nascita. Cresciuti con la nonna, i due decidono di cercare la madre, che nel frattempo ha iniziato una nuova vita con un ricco imprenditore in Cappadocia. Il loro viaggio porterà alla luce segreti di famiglia e colpi di scena emozionanti... 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - La Notte nel Cuore replica su La5: quando rivedere le repliche della serie tv turca

Contenuti che potrebbero interessarti

LA NOTTE NEL CUORE: LA NUOVA SERIE EVENTO DI CANALE 5 IN ARRIVO DALLA TURCHIA

"La Notte nel Cuore" è una nuova serie evento di Canale 5, in prima visione dal 25 maggio. Prodotta in Turchia, racconta la storia di una donna che, dopo aver avuto due figli, decide di cambiare vita a causa di un passato doloroso.

Tradimento, anticipazioni 17 maggio: Zelis fugge nel cuore della notte e spara a Ilknur

Nel prossimo episodio di "Tradimento", in onda sabato 17 maggio alle 15.10 su Canale 5, Zelis scappa nel cuore della notte e spara a Ilknur.

Anticipazioni seconda puntata la notte nel cuore, 1 giugno

La serie turca «La Notte nel Cuore» torna con la seconda puntata, in onda domenica 1 giugno 2025 alle 21.

Su questo argomento da altre fonti

La notte nel cuore: trama, cast e puntata della nuova fiction turca di Canale 5

Come scrive fanpage.it: La notte nel cuore è la nuova serie tv turca di Canale5. In onda da domenica 25 maggio, dalle 21.20 su Canale5, racconta la storia dei gemelli Nuh e Melek che, cresciuti con la nonna, andranno alla ...

La canzone più pericolosa del mondo? #shorts #piano #canzoni