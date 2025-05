La Notte nel Cuore replica su La5 | quando rivedere le repliche della serie tv turca

Non perdere l'occasione di vivere le emozioni di "La Notte nel Cuore", la nuova serie turca che ha già conquistato il pubblico. In arrivo su Canale 5, questa storia intensa di abbandono e rinascita ti terrà incollato allo schermo. La connessione con "Terra Amara" offre un ulteriore motivo per immergerti in questo mondo ricco di colpi di scena. Scopri quando rivedere le repliche e lasciati coinvolgere dalla passione turca!

La Notte nel Cuore replica in tv e in streaming. Debutta su Canale 5 “La Notte nel Cuore” serie tv turca conosciuta con il titolo Siyah Kalp, dagli stessi produttori di Terra Amara, dizi-cult con cui «La notte nel cuore» condivide due attori: Dermanc?o?lu (Behice) e Polat (Gaffur). La storia di Nuh e Melek, due gemelli abbandonati dalla madre Sumru Sansalan poco dopo la nascita. Cresciuti con la nonna, i due decidono di cercare la madre, che nel frattempo ha iniziato una nuova vita con un ricco imprenditore in Cappadocia. Il loro viaggio porterà alla luce segreti di famiglia e colpi di scena emozionanti. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - La Notte nel Cuore replica su La5: quando rivedere le repliche della serie tv turca

La Notte Nel Cuore Anticipazioni: Cosa Nasconde Il Fidanzamento Di Cihan E Sevilay?

Scopri le anticipazioni di "La notte nel cuore" e svela cosa nasconde il complicato fidanzamento tra Cihan e Sevilay.

