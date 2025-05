LA NOTTE NEL CUORE | LA NUOVA SERIE EVENTO DI CANALE 5 IN ARRIVO DALLA TURCHIA

"La Notte nel Cuore" è una nuova serie evento di Canale 5, in prima visione dal 25 maggio. Prodotta in Turchia, racconta la storia di una donna che, dopo aver avuto due figli, decide di cambiare vita a causa di un passato doloroso. La trama esplora le sue sfide e rinascite, offrendo un avvincente dramma familiare. La serie promette emozioni forti e un viaggio di riscoperta personale.

Debutta da domenica 25 maggio su Canale 5 – in prima visione assoluta ed esclusiva – la serie « La Notte nel Cuore », avvincente drama in arrivo dalla Turchia. Si narra la storia di una donna che, dopo aver dato alla luce due bambini, lascia tutto per cambiare vita. Un passato doloroso, che presenterà il conto quando i gemelli troveranno la madre naturale, adesso ben sposata e mamma di altri due splendidi ragazzi. Nella serie (tit.or. Siyah Kalp, il cast – corale – è composto da Ece Uslu ( Come sorelle ), Burak Sergen ( Endless Love), Esra Dermanc?o?lu ( Terra Amara ), Aras Aydin (Cherry Season, Tradimento), Bülent Polat ( Terra Amara ) e Hafsanur Sancaktutan, Burak Tozkoparan, Genco Özak,?lker Aksum, Ay?e Tunaboylu, Gözde Ç??ac?, Derin?nce, Deniz Karaba?, Ferda I??l, I??l Yücesoy. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - LA NOTTE NEL CUORE: LA NUOVA SERIE EVENTO DI CANALE 5 IN ARRIVO DALLA TURCHIA

Argomenti simili trattati di recente

La notte nel cuore: intrecci sentimentali, rivalità familiari e panorami della Cappadocia nella nuova serie di Canale 5

"La notte nel cuore" è la nuova serie di Canale 5, in onda dal 25 maggio, ambientata tra le suggestive rocce della Cappadocia.

La notte nel cuore, da domenica 25 maggio la nuova soap turca su Canale 5

Dal 25 maggio, su Canale 5, arriva "La notte nel cuore", la nuova soap turca che ha già conquistato il pubblico in Turchia.

Notte nel cuore: la nuova ‘turcata’ della domenica sera su canale 5

Stasera su Canale 5 debutta "Notte nel Cuore", la nuova telenovela turca ambientata nella suggestiva Cappadocia.

Le notizie più recenti da fonti esterne

La notte nel cuore, nuova serie turca Canale 5: trama, quante puntate sono, attori

Come scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

“La notte nel cuore”, tutto sulla nuova soap turca su Canale 5 con Aras Aydin di “Tradimento”

Da alfemminile.com: Aras Aydin è protagonista di una nuova serie turca: si tratta di “La notte nel cuore”, nuova soap che parte da domenica 25 maggio su Canale 5 in prima serata.

La Notte nel Cuore

Come scrive libero.it: La trama, le anticipazioni, gli attori e i personaggi, quando inizia e dove va in onda la dizi turca con vari volti noti di altre serie tv dello stesso Paese.

La notte nel cuore - Prossimamente, su Canale 5