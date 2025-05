LA NOTTE NEL CUORE | LA NUOVA SERIE EVENTO DI CANALE 5 IN ARRIVO DALLA TURCHIA

Debutta il 25 maggio su Canale 5 "La Notte nel Cuore", la nuova serie evento turca che promette emozioni avvincenti. Protagonista è una donna che, dopo la nascita di due figli, decide di abbandonare tutto per ricominciare. Un passato difficile la segue, portando alla luce misteri e sfide che metteranno alla prova la sua forza. Non perdere l’occasione di seguire questa straordinaria storia di rinascita!

Debutta da domenica 25 maggio su Canale 5 – in prima visione assoluta ed esclusiva – la serie « La Notte nel Cuore », avvincente drama in arrivo dalla Turchia. Si narra la storia di una donna che, dopo aver dato alla luce due bambini, lascia tutto per cambiare vita. Un passato doloroso, che presenterà il conto quando i gemelli troveranno la madre naturale, adesso ben sposata e mamma di altri due splendidi ragazzi. Nella serie (tit.or. Siyah Kalp, il cast – corale – è composto da Ece Uslu ( Come sorelle ), Burak Sergen ( Endless Love), Esra Dermanc?o?lu ( Terra Amara ), Aras Aydin (Cherry Season, Tradimento), Bülent Polat ( Terra Amara ) e Hafsanur Sancaktutan, Burak Tozkoparan, Genco Özak,?lker Aksum, Ay?e Tunaboylu, Gözde Ç??ac?, Derin?nce, Deniz Karaba?, Ferda I??l, I??l Yücesoy... 🔗 Leggi su Bubinoblog