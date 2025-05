La Notte nel Cuore arriva oggi 25 maggio 2025 | ecco tutte le anticipazioni sulla nuova dizi di Canale5

Oggi, domenica 25 maggio 2025, su Canale5 arriva “La Notte nel Cuore”, la nuova emozionante serie turca. In questa introduzione, scopri tutte le anticipazioni e i dettagli sulla prima puntata di questa attesissima dizi, che promette di coinvolgere e sorprendere il pubblico con una trama appassionante. Prepariamoci a immergerci in questa nuova avventura televisiva, in onda questa sera, con tutte le novità da non perdere.

Questa sera, domenica 25 maggio 2025, è in arrivo La Notte nel Cuore, la nuova "dizi" (serie turca) di Canale5. Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sul nuovo appuntamento domenicale e vediamo insieme le anticipazioni della prima puntata in onda oggi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Notte nel Cuore arriva oggi, 25 maggio 2025: ecco tutte le anticipazioni sulla nuova dizi di Canale5

LA NOTTE NEL CUORE: LA NUOVA SERIE EVENTO DI CANALE 5 IN ARRIVO DALLA TURCHIA

"La Notte nel Cuore" è una nuova serie evento di Canale 5, in prima visione dal 25 maggio. Prodotta in Turchia, racconta la storia di una donna che, dopo aver avuto due figli, decide di cambiare vita a causa di un passato doloroso.

