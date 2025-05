La notte nel cuore | anticipazioni sulla prima puntata del 25 maggio

Il 25 maggio 2025 debutta su Canale 5 "La Notte nel Cuore", una nuova produzione turca che promette emozioni intense. La serie svela segreti familiari, passioni travolgenti e vendette nascoste, catturando gli spettatori sin dalla prima puntata. Con un mix di drammi e suspense, questa nuove avvincente narrazione si preannuncia come uno degli appuntamenti imperdibili della stagione televisiva.

Una nuova produzione televisiva di origine turca si appresta a debuttare sul palinsesto di Canale 5, offrendo agli spettatori una narrazione ricca di segreti familiari, passioni e vendette. La prima puntata della serie intitolata La Notte nel Cuore sarà trasmessa domenica 25 maggio 2025 alle ore 21.30. Di seguito, vengono illustrate le principali trame, i personaggi coinvolti e le modalità di visione in streaming. trama generale. La narrazione si concentra sulla figura di Sumru, donna che ha abbandonato i propri figli in giovane età per costruirsi una nuova vita. Dopo aver sposato uno degli uomini d’affari più influenti della Cappadocia, Samet Sansalan, Sumru si è allontanata dal passato lasciando dietro di sé un segreto doloroso... 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - La notte nel cuore: anticipazioni sulla prima puntata del 25 maggio

Approfondisci con questi articoli

Tradimento, anticipazioni 17 maggio: Zelis fugge nel cuore della notte e spara a Ilknur

Nel prossimo episodio di "Tradimento", in onda sabato 17 maggio alle 15.10 su Canale 5, Zelis scappa nel cuore della notte e spara a Ilknur.

Anticipazioni La Notte Nel Cuore: Due Gemelli In Cerca Di Verità !

"La notte nel cuore" è la nuova soap turca di Canale 5, che narra la storia di due gemelli alla ricerca della verità , tra segreti e amori impossibili.

Anticipazioni La Notte Nel Cuore, Puntate Turche: Nuh È Gravemente Malato!

Anticipazioni "La Notte nel Cuore": Nuh scopre di essere gravemente malato ma decide di nasconderlo, anche a Melek, la sua gemella.

Le notizie più recenti da fonti esterne

La Notte nel Cuore arriva oggi, 25 maggio 2025: ecco tutte le anticipazioni sulla nuova dizi di Canale5

Da msn.com: Questa sera, domenica 25 maggio 2025, è in arrivo La Notte nel Cuore, la nuova "dizi" (serie turca) di Canale5. Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sul nuovo appuntamento domenicale e vediamo ins ...

La notte nel cuore: trama, cast e puntata della nuova fiction turca di Canale 5

Scrive fanpage.it: La notte nel cuore è la nuova serie tv turca di Canale5. In onda da domenica 25 maggio, dalle 21.20 su Canale5, racconta la storia dei gemelli Nuh e Melek che, cresciuti con la nonna, andranno alla ...

Domenica 25 maggio una nuova soap turca debutta in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Secondo gazzetta.it: Nuova serie tv turca su Canale 5 La Notte nel cuore, in onda in prima serata domenica 25 maggio, le anticipazioni, le trame delle puntate ...

La Notte nel Cuore Anticipazioni Prima Puntata 25 Maggio: Sumru la nuova vita, Nuh e Melek di rabbia