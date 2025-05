la notte nel cuore anticipazioni seconda puntata di domenica 1 giugno 2025

La Notte nel Cuore ritorna domenica 1 giugno 2025 con la sua seconda puntata, ricca di colpi di scena e misteri. I gemelli Nuh (Aras Aydin) e Melek Çakirca (Hafsanur Sancaktutan) arrivano in Cappadocia per svelare il motivo dell'abbandono da parte della madre Sumru (Ece Uslu). Preparati a vivere emozioni intense e intrighi che cambieranno le loro vite su Canale 5!

Con l’arrivo dei gemelli Nuh (Aras Aydin) e Melek Çakirca (Hafsanur Sancaktutan) in Cappadocia per scoprire per quale motivo la madre Sumru (Ece Uslu) li ha abbandonati, sono ufficialmente incominciati su Canale 5 gli intrighi de La Notte nel Cuore, la nuova dizi turca della domenica sera. Nel prossimo episodio, di fronte al rifiuto di Sumru ad accoglierli, Nuh e Melek iniziano pian piano ad interferire nella vita della famiglia Sansalan. La prima occasione utile è dunque la festa di fidanzamento tra Cihan (Burak Tozkoparan) e Sevilay (Leyla Tanlar), dove Melek si intrufola tra i camerieri... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it