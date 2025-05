La New Balance 471 sta per conquistare il mondo e costa solo 100 euro

La New Balance 471 sta per conquistare il mondo, con un prezzo irresistibile di soli 100 euro. Rinomata per qualità e stile, questa sneaker rappresenta un’ottima scelta per chi cerca comfort e design sofisticato. Espressa tra i prodotti selezionati da GQ Italia, la 471 è l’ideale per chi desidera un look trendy senza rinunciare alla qualità. Un’opportunità da non perdere per gli amanti delle sneakers.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. New Balance si è affermata da tempo come uno dei marchi più prestigiosi nel mondo delle sneaker. Ma mentre “prestigioso” di solito significa anche “costoso”, la New Balance 471 va completamente controcorrente. Presentata come parte della collezione primavera 2025, ha tutte le carte in regola per diventare la prossima sneaker di punta del marchio di Boston. E la parte migliore? Costa solo 100 euro. Ispirata alle scarpe da running retrò, la 471 sembra proprio il tipo di modello che tuo padre avrebbe indossato ai suoi tempi — e lo diciamo nel miglior modo possibile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La New Balance 471 sta per conquistare il mondo e costa solo 100 euro

