La moto contro un muro l' impatto è devastante | Domenico muore a 16 anni

Tragedia a San Giovanni a Piro, nel Cilento, dove Domenico Magliano, 16 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente. Mentre era in sella alla sua moto, ha perso il controllo e si è schiantato contro un muro, con un impatto devastante. Le ferite riportate sono state fatali, lasciando spazio a dolore e incredulità nella comunità.

Era in sella alla sua moto quando ha perso il controllo e si è schiantato contro un muro. Domenico Magliano, una ragazzo di 16 anni, è morto così, per le conseguenze delle ferite riportate nell'impatto, nell'incidente avvenuto nelle scorse ore a San Giovanni a Piro, in Cilento, provincia di... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - La moto contro un muro, l'impatto è devastante: Domenico muore a 16 anni

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Si schianta contro un muro in sella ad una moto, morto un 25enne

Tragico incidente nella serata di venerdì: il 25enne calatino Antonio Grasso, agente di polizia penitenziaria, ha perso la vita in seguito a un grave scontro con un muro mentre era in sella alla sua moto.

Si schianta con la moto contro un muro: Domenico muore a 16 anni

Una tragedia ha scosso San Giovanni a Piro: Domenico Magliano, 16 anni, ha perso la vita nella notte dopo uno schianto con la sua moto contro un muro.

Sinner stellare, stritola Ruud e vola in semifinale: «Sono stato perfetto» | Lo sconfitto: "Contro un muro a 160 km/h"

Sinner conquista le semifinali con una prestazione straordinaria, schiacciando Ruud con un netto 6-0, 6-1 in appena 64 minuti.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Moto contro un cancello di ferro, muore un ragazzo di 16 anni in Cilento

Scrive fanpage.it: Incidente in località Tripari, a San Giovanni a Piro, in Cilento: un ragazzo di 16 anni è morto dopo un violento impatto con la moto contro un cancello ...

Con la moto si schianta contro un muro: poliziotto penitenziario muore a Caltagirone

Da lasicilia.it: L'incidente in via Parini nella notte tra venerdì e sabato. La vittima aveva 25 anni Ancora una giovane vita spezzata. Una tragedia della strada si è consumata nella notte tra venerdì e sabato a lungo ...

In moto si schianta contro un muro a Caltagirone: morto un 25enne agente di polizia penitenziaria

Segnala meridionews.it: Si è schiantato con la moto contro un muro in via Parini a Caltagirone. Così ha perso la vita il 25enne Antonio Grasso.

FA UN MEGA INCIDENTE IN MOTO... PAZZESCO!!