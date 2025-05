La morte dell' ex calciatore Malkhaz Ekhvaia | la festa la droga e le versioni da chiarire

La tragica morte dell'ex calciatore Malkhaz Ekhvaia ha sollevato interrogativi inquietanti. Il 27enne georgiano è deceduto all'ospedale San Giovanni a causa di un malore legato a droghe e alcol. Attualmente, è aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo, mentre emergono dettagli confusi sulla festa in cui è avvenuto l'incidente. È necessario chiarire i molti punti oscuri che circondano questa dolorosa vicenda.

