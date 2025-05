La minoranza in coro | Cioppi non va bene

La minoranza di Urbino esprime forte disapprovazione per la nomina del nuovo presidente del consiglio, criticando Cioppi come figura di scarsa garanzia. Federico Scaramucci del Pd e altri oppositori definiscono la scelta preoccupante e temono un danno alla credibilitĂ delle istituzioni, considerando questa nomina come una delle pagine piĂą negative nella storia politica locale.

"Cioppi non è una figura di garanzia". L’opposizione urbinate (nella foto Federico Scaramucci del Pd) non è affatto soddisfatta della nomina del nuovo presidente del consiglio, anzi, ritiene che si sia "scritta una delle pagine piĂą preoccupanti – dicono in una nota – per la credibilitĂ delle istituzioni cittadine. Quel ruolo richiede, per sua natura, una figura imparziale, autorevole, capace di garantire il corretto svolgimento dei lavori consiliari e di tutelare il pieno esercizio delle prerogative di ambo le parti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La minoranza in coro: "Cioppi non va bene"

