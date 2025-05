La Madonna liberatrice in trionfo tra fiori preghiere e devozione | Chiediamo la grazia della pace e concordia

La Madonna Liberatrice, simbolo di protezione e speranza per Viterbo, si esalta in un trionfo di fiori e preghiere. In questa tradizionale celebrazione, i cittadini rinnovano con fervore il voto alla loro Patrona, invocando grazia, pace e concordia. La processione, un momento di profonda devozione, attraversa le storiche vie del centro, creando un legame indissolubile tra fede e identitĂ , da piazza del Comune fino alla chiesa della TrinitĂ .

Viterbo rinnova il tradizionale voto alla Madonna Liberatrice, protettrice della città. Un appuntamento sempre sentito e partecipato che unisce fede, storia e identità cittadina in una processione che attraversa le vie del centro storico: da piazza del Comune fino alla chiesa della Trinità.

