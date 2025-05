La Liga i risultati della 38ª giornata | i verdetti del campionato spagnolo che si chiude questa sera con Athletic Bilbao Barcellona

Questa sera si chiude la stagione di La Liga con il posticipo tra Athletic Bilbao e Barcellona. I blaugrana festeggiano il titolo di campioni di Spagna, mentre i baschi si qualificano per la Champions League. Vediamo i risultati della 38ª giornata e i verdetti finali di un campionato ricco di emozioni e sorprese.

Si chiude questa sera La Liga, con il posticipo Athletic Bilbao Barcellona a chiudere la stagione: blaugrana campioni di Spagna, mentre i baschi tornano in Champions League. Nel pomeriggio Atletico Madrid e Villarreal –

