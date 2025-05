La Libertas atletica Leggera Benevento trionfa ai campionati regionali master

Tempo di lettura: 2 minuti Sabato 24 e Domenica 25 maggio si sono svolti ad Avellino  i campionati regionali master di Atletica Leggera, dove la Libertas Benevento si è classificata al primo posto con 9713 punti, davanti alle agguerrite rivali salernitane, l’Atletica Isaura Valle dell’Irno, seconda a distanza di soli 7 punti (9706 punti) e l’Atletica Vis Nova Salerno terza (8.847 punti). L’impresa della Libertas Benevento ha dell’incredibile se si pensa da un lato che ha gareggiato nelle varie specialitĂ con soli 12 atleti, a fronte delle due societĂ salernitane che ne schieravano rispettivamente 25 e 26, ma soprattutto al fatto che da un anno e mezzo è costretta ad allenarsi con mezzi di fortuna a causa dell’indisponibilitĂ del campo Coni, oggetto di lavori di ristrutturazione... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

