La Juventus va in Champions col brivido Locatelli su rigore scaccia i fantasmi | Roma in Europa League

La Juventus conquista con brivido la qualificazione alla Champions League, battendo 3-2 il Venezia al Penzo grazie a un rigore decisivo di Locatelli. La Roma, nonostante il successo contro il Torino, si deve accontentare dell'Europa League, mentre la Lazio resta esclusa dalle competizioni europee. Un finale di stagione ricco di emozioni e colpi di scena per le squadre italiane.

La Juventus batte 3-2 il Venezia al Penzo nell'ultima giornata della Serie A 2024-2025 al termine di un match al cardiopalma e centra la qualificazione alla prossima Champions League. Alla Roma non basta il successo sul campo del Torino: giallorossi in Europa League. Lazio fuori dalle coppe europee nella prossima stagione: in Conference ci va la Fiorentina... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La Juventus va in Champions col brivido, Locatelli su rigore scaccia i fantasmi: Roma in Europa League

