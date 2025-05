La Juventus soffre ma vola in Champions | ora tocca a Conte rimettere a posto i cocci

La Juventus, pur tra sofferenze e tensioni, riesce a conquistare un posto in Champions League. Un traguardo raggiunto all'ultimo respiro di una vittoria all'ultima schiacciata. Ora la palla passa a Conte, il quale dovrà rimettere a posto i cocci e ricostruire una squadra che, nonostante tutto, ha dimostrato di avere la forza per rialzarsi. La sfida è aperta, e il futuro promette emozioni.

Juventus in Champions League. Come al solito, ma con più sofferenza del solito. Il verdetto arriva all`ultimo respiro di una vittoria all`ultima... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

La Juventus soffre, ma vola in Champions: ora tocca a Conte rimettere a posto i cocci - Juventus in Champions League. Come al solito, ma con più sofferenza del solito. Il verdetto arriva all`ultimo respiro di una vittoria all`ultima giornata contro. Scrive calciomercato.com

Juve in Champions, Venezia ed Empoli in B. Tutti i verdetti della Serie A - La Juve espugna Venezia e conquista la Champions. Fiorentina in Conference League. Lazio fuori dall'Europa. Impresa Lecce, corsaro all'Olimpico ... Come scrive msn.com

Venezia-Juventus 2-3: decide il rigore di Locatelli, bianconeri in Champions League e lagunari in Serie B con onore - SERIE A - Subito Fila, rimontano Yildiz e Kolo Muani, pareggio di Haps e rigore di Locatelli. Juventus in Champions League, Venezia retrocesso in Serie B. Lo riporta eurosport.it

