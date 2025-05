La Juventus soffre ma vince 3-2 e va in Champions League Venezia retrocesso in Serie B

La Juventus soffre, lotta e rimonta, conquistando una fondamentale vittoria per 3-2 in trasferta contro il Venezia. Questa vittoria le permette di chiudere il campionato al terzo posto, garantendosi così l'accesso alla prossima Champions League. Dall'altra parte, il Venezia deve affrontare la dura realtà della retrocessione in Serie B, segnando la fine di una stagione travagliata.

La Juventus soffre, lotta, subisce, rimonta, ma alla fine ottiene il massimo dalla trasferta a Venezia. Il 3-2 finale consente infatti ai bianconeri... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

LA JUVE SOFFRE MA VINCE IL PRIMO ATTO - La Juventus vince con il cuore e l'orgoglio una gara molto difficile, decisiva una zampata con lo Sporting che ha giocato meglio. In Portogallo servirà una squadra molto diversa.

Ravezzani: "Juve bruttina, soffre troppo ma vince. Male Vlahovic e…" - "Juve bruttina, soffre troppo ma vince di misura. La strada per il bel gioco sembra persa, al momento. Bene il solito McKennie, Yildiz, Nico e Koop nel primo tempo. Male Vlahovic, Conceicao troppo ...

Calcio. Juve soffre ma vince contro la Sampdoria, 3-2 - Negli anticipi delle 15 vincono Sassuolo, Empoli e Fiorentina Condividi La Juventus supera 3-2 la Sampdoria ... sbaglia il rigore del sorpasso, al 32' i padroni di casa si portano di nuovo avanti ...

