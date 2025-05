La Juventus si salva | Champions League ma la stagione è negativa

La Juventus si è assicurata un posto nella prossima Champions League, ma il cammino verso questo traguardo è stato tutt'altro che facile. La stagione si chiude con un sapore amaro, segnata da difficoltà e prestazioni deludenti. È un percorso pieno di tensione, culminato nella faticosa vittoria contro il Venezia, che evidenzia le fragilità di una squadra chiamata a risollevarsi dopo un'annata da dimenticare.

La Juventus giocherà la prossima Champions League. Traguardo raggiunto, ma che fatica per i bianconeri che hanno camminato sul filo del fallimento fino all'ultimo istante di una stagione da dimenticare. E' sufficiente un dato: nell'ultimo turno, quello della sofferta vittoria a Venezia, per 35 minuti è stata la Roma ad occupare il quarto posto che valeva il pass per l'Europa che conta. Buon per la Juventus che lo scatto decisivo è stato di Locatelli, dal dischetto del rigore. Un penalty conquistato da Chico Conceiçao, uno che quasi certamente non farà parte della Juventus del futuro nonostante sa costato tanto per portarlo a Torino con la formula del prestito...