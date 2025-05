La Juve vince al Penzo e va in Champions Venezia in B

La Juventus conquista una vittoria fondamentale al Penzo, superando il Venezia con un emozionante 3-2, firmato da Locatelli. Questo successo permette ai bianconeri di garantire il quarto posto e accedere così alla Champions League, mentre per i lagunari si prospetta un futuro in Serie B. La tensione dell'ultima giornata ha riservato sorprese e colpi di scena, segnando un epilogo drammatico per i padroni di casa.

Il 3-2 firmato da Locatelli blinda il quarto posto e condanna i lagunari alla retrocessione VENEZIA - La Juventus batte 3-2 il Venezia al Penzo e acciuffa la qualificazione in Champions League all'ultima giornata mentre per i lagunari si spalancano le porte della retrocessione. La squadra di Tudor r... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La Juve vince al Penzo e va in Champions, Venezia in B

