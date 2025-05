La Juve vince al Penzo e va in Champions Venezia in B

La Juventus conquista una fondamentale vittoria al Penzo, battendo il Venezia 3-2 e assicurandosi così la qualificazione alla Champions League all'ultima giornata di campionato. Nonostante il rapido vantaggio dei lagunari con il gol di Fila, la squadra di Tudor risponde prontamente, ribaltando la situazione con le reti di Yildiz e Kolo Muani, mentre per il Venezia si fa sempre più concreta l'ipotesi retrocessione.

VENEZIA (ITALPRESS) – La Juventus batte 3-2 il Venezia al Penzo e acciuffa la qualificazione in Champions League all'ultima giornata mentre per i lagunari si spalancano le porte della retrocessione. La squadra di Tudor reagisce al gol di Fila dopo due minuti con le reti di Yildiz (25?) e Kolo Muani (31?), subisce il pari di Haps al 10? della ripresa ma rimette definitivamente la testa avanti col rigore trasformato da Locatelli al 28?: quarto posto difeso e missione Champions compiuta, con la Roma che resta dietro e deve accontentarsi dell'Europa League. Avvio di carattere dei padroni di casa, che trovano il vantaggio dopo soli due minuti con il secondo gol in campionato di Daniel Fila approfittando di una difesa bianconera rattoppata (Costa-Savona-Kelly)... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Juve vince al Penzo e va in Champions, Venezia in B

Ne parlano su altre fonti

La Juve vince al Penzo e va in Champions, Venezia in B - VENEZIA (ITALPRESS) – La Juventus batte 3-2 il Venezia al Penzo e acciuffa la qualificazione in Champions ... Si torna a giocare a tutto campo e Doumbia al 26' va a centimetri dal 3-2 trovando ... iltempo.it scrive

La Juve vince 2-3 a Venezia e si qualifica per la Champions. Decisivo il rigore di Locatelli - Allo stadio Pier Luigi Penzo la Juventus non si lascia sfuggire la Champions. Dopo una bellissima partita a Venezia, i gol di Yildiz, Kolo Muani e Locatelli blindano il quarto posto e permettono ai bi ... Secondo msn.com

Juventus vince e va in Champions, retrocedono Empoli e Venezia - PALERMO (ITALPRESS) - Ultima giornata di campionato ricca di emozioni e verdetti definitivi per la Serie A. La Juventus soffre più del previsto ma conquista il pass per la prossima Champions League vi ... Come scrive msn.com

LA JUVE VA IN CHAMPIONS ?? Venezia-JUVENTUS 2-3 e Torino-ROMA 0-2